Ttoek : une gourmadise coréenne

Les tteok sont une spécialité coréenne faites à partir de riz, en général de la poudre de riz, et cuits à la vapeur. Il en existe de toutes les formes, de toutes les couleurs et de tous les goûts.



Le plus connu est sans doute le baekseolgi, qui est le tteok blanc de base que l’on mange comme un encas à n’importe quel moment de la journée. C’est aussi un tteok symbolique, car les parents en offrent à la fête des 100 premiers jours de vie de leur bébé ou de son premier anniversaire.







Il y a aussi le jeungpyeon, un tteok dans lequel on a versé une larme de makgeolli, de l’alcool de riz, et qui a un goût très onctueux. Ou encore le songpyon, le tteok qu’on fait pour Chuseok, la fête des récoltes en automne, et qu’on fait cuire avec des branches de pin.







Mais depuis quelques années, la mode est au tteok cake, des gâteaux de riz sur lequel sont posées des fleurs faites en pâte de haricots blancs.