La péninsule coréenne est divisée depuis 73 ans. Pendant cette longue période, des efforts constants de dialogue et de coopération ont été menés pour tenter de rapprocher les deux Corées. A partir de ce numéro de « Trait d’union », nous vous parlerons en deuxième partie d’émission de moments historiques dans l’histoire moderne du pays ; des moments particuliers au cours desquels Nord et Sud ont réussi à améliorer leurs relations... une rubrique qui est intitulée « Moments forts vers la réunification ». Et aujourd’hui, nous allons commencer par un retour vers la déclaration intercoréenne du 4 juillet 1972.



Le 4 juillet 1972, à 10 heure du matin précisément, Séoul et Pyongyang rendent public en même temps un communiqué conjoint, qui suscite une immense vague d’émotion et d’espoir. A l’époque, beaucoup de sud-Coréens ont cru que la division allait s’achever, et nombre de réfugiés venus du Nord, comme son père, pensaient qu’ils pourraient retourner visiter leur ville natale.