Les millions de familles coréennes séparées depuis la Guerre de Corée incarnent toute la tragédie de cette division interminable. 65 ans après que les canons se sont tus, ces Coréens déchirés n’ont toujours pas pu retrouver les leurs. Et pourtant, dès le début des années 70, des efforts ont été faits pour tenter de les aider.



Ainsi, en aout 1972, les Croix Rouge du Sud et du Nord se rencontraient pour la première fois pour discuter de la question des familles séparées. « Avant ces pourparlers, les deux Corées ne s’étaient jamais assises face à face pour un dialogue. Elles avaient donc beaucoup de choses à préparer, comme : le sujet des discussions, les personnes y participant, leur nombre, comment assurer la sécurité des délégués, comment ils communiqueraient entre eux, la question de savoir si la rencontre devrait rester confidentielle. Cela a pris presque un an pour que les deux camps échangent leurs opinions et tombent d’accord sur tous ces détails », raconte Woo Gwang-ho, le directeur des affaires internationales et intercoréennes au sein de la Croix Rouge sud-coréenne. Il revient sur ces pourparlers historiques et leurs conséquences.