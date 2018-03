La Corée du Sud a envoyé, ces 20 dernières années, de quantités massives d’aide humanitaire en Corée du Nord, pour aider sa population victime de famines, d’inondations, et de l’effondrement de son économie. Mais peu savent que dans les années 80, le Nord a aussi fait parvenir une assistance au Sud – une aide certes proportionnellement beaucoup plus réduite, mais symboliquement importante.



Le 31 août 1984, la Corée du Sud était frappée de graves inondations. Le 8 septembre, le voisin nord-coréen offrait riz, ciment, et médicaments. Ce n’était pas la première fois que la Corée du Nord proposait une assistance : elle l’avait déjà fait lors de catastrophes climatiques dans les années 50 et 60. Mais Séoul avait alors refusé, redoutant une manœuvre politique. En 1984, les relations restaient tendues : l’année précédente, en 1983, le régime avait organisé un attentat sanglant en Birmanie, dans le but d’assassiner Chun Doo-hwan. Mais le gouvernement sud-coréen – dont plusieurs membres avaient été tués dans l’attaque – cherchait malgré tout à apaiser les tensions, alors qu’il s’apprêtait à accueillir les Jeux asiatiques de 1986 et les Jeux olympiques de 1988. Séoul a donc accepté l’aide nord-coréenne... et les deux Croix Rouge ont commencé à discuter.