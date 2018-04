En octobre 2015 était organisé la 20e et dernière session des réunions de familles intercoréennes séparées par la frontière. Depuis, des dizaines de milliers de familles déchirées continuent d’attendre leur tour avec impatience, mais Pyongyang ne montre aucun signe indiquant être prêt reprendre ces programmes. Mais quand, et dans quel contexte, ces retrouvailles officielles ont-elles débutées ? Les toutes premières rencontres ont eu lieu il y a 33 ans.



En aout 1985, un an après que le Sud a accepté une aide humanitaire nord-coréenne essentiellement symbolique, Séoul et Pyongyang tombent d’accord pour organiser une session officielle de retrouvailles familiales. Un accord historique, mais à l’ampleur extrêmement limitée : seulement 50 sudistes et 50 nordistes ont été autorisés cette année à traverser la frontière pour revoir leurs proches... Un chiffre à comparer aux 10 millions de Coréens séparés des leurs, c’est à dire l’équivalent d’un tiers de la population du pays au début de la guerre. Mais c’était un début significatif. C’est ainsi que le 20 septembre 1985 à 9h30, les deux délégations nord et sud-coréennes traversaient la frontière en même temps, l’une se rendant à Séoul, l’autre à Pyongyang... Récit.