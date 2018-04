« Tout d’abord, nous allons promouvoir activement les échanges entre hommes politiques, hommes d’affaire, religieux, artistes, sportifs, universitaires et étudiants des deux Corées. Nous autoriserons les étrangers d’origine coréenne à visiter librement le Sud et le Nord » : en 1988, le 7 juillet plus précisément, le président Roh Tae-woo, tout juste entré en fonction, donnait un discours qui a eu un impact majeur sur les relations intercoréennes.



Cette annonce, intitulée « Déclaration présidentielle pour la fierté, la réunification et la prospérité nationales », a défini la politique de son gouvernement vis à vis de la Corée du Nord. Avec cette déclaration, la Corée du Sud montrait qu’elle ne considérait plus le Nord comme un rival hostile mais comme un pays avec lequel elle devait coopérer. L’annonce était même accompagnée d’un plan d’action concret en six points.



« 1988 c’est l’année des Jeux Olympiques d’été à Séoul. En réalité, la Corée du Sud a mis en place cette nouvelle politique nord-coréenne afin d’assurer le succès de l’organisation des Jeux. Les pays occidentaux, Etats-Unis compris, avaient boycotté les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 ; et les Etats socialistes, Union Soviétique incluse, ont refusé de participer aux Olympiades de Los Angeles en 1984. Pour faire des Jeux de Séoul une réussite, il était essentiel de s’assurer de la présence des pays communistes. C’est pour cela que la Corée du Sud avait besoin d’améliorer ses relations avec le Nord », explique Kim Yeon-cheol, professeur à l’université Inje. Récit.