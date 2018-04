Le mois dernier, lors de sa visite à Pékin, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré sa volonté de dénucléariser la péninsule, soulignant que cet objectif était le souhait de son père et prédécesseur, Kim Jong-il. En réalité, les deux Corées ont déjà, il y a 30 ans, exprimé leur désir de dénucléarisation, sur la base de leur volonté de coexistence pacifique. Une formule pour la réunification qui a été dévoilée en 1989... et qui est le sujet de notre « moment fort vers la réunification » de cette semaine.



« En accord avec les pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, je vous dévoile aujourd’hui notre « plan pour la réunification et pour une communauté nationale unique ». Cette nouvelle politique est basée sur trois principes : l’indépendance, la paix et la démocratie. Elle appelle à la création d’une communauté coréenne : une étape transitoire avant de parvenir à établir une république démocratique unifiée », expliquait le 11 septembre 1989 devant l’Assemblée nationale le président de la République de l’époque, Roh Tae-woo.



L’annonce suscita une véritable commotion : Roh appelait les deux Corées à reconnaître leurs systèmes respectifs et à chercher la coexistence et la prospérité commune, dans ce qui était vu comme une première étape vers la réunification. Le plan, préparé pendant deux ans, visait à mettre en place une communauté unique sous laquelle coexisterait deux gouvernements et deux Etats séparés. Trois étapes au total étaient prévues. La réconciliation et la coopération, puis une sorte de Commonwealth coréen, et enfin un Etat réunifié. La formule s’adaptait à la situation internationale : la Guerre Froide s’achevait, et la Corée du Nord traversait une crise économique catastrophique. Récit.