Lee In-mo est un agent nord-coréen qui a participé à la guerre de Corée comme correspondant de guerre nord-coréen. Il a été arrêté au Sud en 1952 et accusé de participer à des activités communistes. Il avait alors une trentaine d’années. Il a ensuite passé les 34 années suivantes en prison, en raison de son refus de dénoncer l’idéologie nord-coréenne. Ce n’est qu’en 1988 qu’il avait été libéré : il avait alors 72 ans...



Son destin a été rendu public grâce à un article publié dans un mensuel en 1989, et la Corée du Nord a demandé son rapatriement à partir de 1991. Mais la question de ces prisonniers de guerre nord-coréens était délicate : Séoul demandait de son côté le retour des civils sud-coréens kidnappés par Pyongyang. Puis, le 25 février 1993, lors de sa cérémonie de prise de fonction, le président nouvellement élu Kim Young-sam, a décidé de changer d’approche...



Han Wan-sang était à l’époque vice-premier ministre de la Corée du Sud, en charge des questions de réunification. Il a joué un grand rôle dans le rapatriement au Nord de Lee In-mo et partage ses souvenirs.