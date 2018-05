Lors de son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 27 avril dernier, le président sud-coréen Moon Jae-un a dévoilé son projet intitulé « nouvelle carte économique de la péninsule coréenne ». L’objectif était de promouvoir la future coopération entre les deux Corées, ce qui inclurait très probablement le secteur de l’énergie, étant donné les besoins nord-coréens dans le domaine. Or, une telle coopération énergétique n’est pas nouvelle : en 1994, la Corée du Sud a initié un ambitieux projet de construction d’un réacteur à eau légère au Nord.



Après l’Accord cadre de Genève signé en octobre 1994, la Corée du Nord acceptait un gel de ses activités nucléaires en échange de deux réacteurs à eau légère, capables de produire 2 mégawatts. D’importantes livraisons de pétrole étaient aussi prévues. Il est difficile de fabriquer des armes atomiques avec un réacteur à eau légère, ce qui explique ce choix. La Corée du Sud a participé activement au projet de construction, baptisé KEDO, pour Korea Peninsula Energy Development Organization, et lancé en mars 1995. Y participaient aussi les Etats-Unis, l’Union européenne, et le Japon, qui devait payer 22 % des coûts. Après trois ans de discussion, le chantier était inauguré en août 1997. Pour la première fois depuis la division du pays, des sud-Coréens, hauts fonctionnaires et ouvriers, résidaient au Nord pour participer à ce qui était le plus important projet intercoréen jamais entrepris. Récit.