Le 27 avril dernier, lors de leur sommet historique au village de la trêve de Panmunjom sur la frontière, Moon Jae-in et Kim Jong-un ont planté un arbre, un pin symbole de leur volonté de réconciliation. Ce pin a été mis en terre à l’endroit même où, 20 ans plus tôt, le 6 juin 1998 précisément, le fondateur du conglomérat Hyundai, Chung Ju-yung, franchissait la ligne de démarcation, direction le Nord, en emmenant avec lui des centaines de vaches.



Chung Ju-yung est né à Asan-ri, dans le comté de Tongchon, dans la province de Gangwon, aujourd’hui en Corée du Nord. Il était si attaché à sa ville natale qu’il en a fait son nom de plume, « Asan ». Quand il en est parti, il avait 17 ans.



« Chung a toujours dit qu’il était enfui de chez lui avec 70 wons que son père avait obtenus en vendant la vache de sa famille. Avec cette somme initiale, il a fait de son entreprise, le groupe Hyundai, une multinationale qui était le premier conglomérat de Corée. Mais en dépit de ses réussites, il rêvait toujours de retourner dans sa ville natale et de jouer un rôle moteur pour développer la coopération intercoréenne. La première étape concrète, cela a été l’envoi de ce troupeau au Nord », raconte Kim Hong-in, directeur de la communication du groupe Hyundai. Récit.