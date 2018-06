Le 4 juin 2000, dans le gymnase de Jamsil, dans le sud de Séoul, le public applaudit et encourage les acrobates nord-coréens de la troupe du Cirque de Pyongyang. Nous sommes quelques jours seulement avant le premier sommet intercoréen, qui se tiendra le 15 juin.



« C’est en 1989 que pour la première fois j’ai évoqué l’idée d’organiser un spectacle d’acrobates nord-coréens à Séoul. A l’époque, ce cirque avait fait une tournée d’un mois en Hollande. Mon ami qui travaillait au bureau de La Hague de l’agence sud-coréenne de promotion du commerce avait vu le spectacle et m’avait suggéré d’inviter la troupe à Séoul. C’est ainsi que la Fondation Hankyoreh, ainsi que le journal du même nom, ont pris contact avec l’ambassade nord-coréenne à Pékin. Mais il a fallu attendre fin 2000 pour que la troupe arrive dans la capitale sud-coréenne, avant le sommet intercoréen de juin. C’était une sorte d’événement célébrant la rencontre, comme l’ont été les concerts de l’orchestre nord-coréen Samjiyon au Sud à l’occasion des Jeux olympiques en février », raconte Lee Byung, directeur exécutif de la Fondation Hankyoreh pour la réunification et la culture, qui avait organisé ce spectacle. Récit.