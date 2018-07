Le 10 décembre 2000, Kim Dae-jung, alors président de la Corée du Sud, reçoit le prix Nobel de la Paix, en récompense de ses efforts pour la paix et la réconciliation intercoréennes. Des efforts qui se sont exprimés à travers le tout premier sommet entre les dirigeants des deux Corées, une rencontre qui a eu lieu quelques mois plus tôt, en juin 2000.



Le 25 février 1998, dans son discours d’inauguration, le nouveau chef de l’Etat sud-coréen suggère déjà des échanges d’émissaires avec le Nord et un sommet intercoréen. Kim Dae-jung met alors en place une politique nord-coréenne radicalement différente de celle de ses prédécesseurs : une politique dite « du rayon de soleil », qui prône la fin de la confrontation héritée de la Guerre Froide, la coexistence pacifique et une coopération active pour parvenir à la prospérité conjointe.



En 2000, Park Jie-won, alors ministre de la Culture – et aujourd’hui député de la petite formation d’opposition Parti du peuple – est nommé émissaire spéciale pour l’organisation d’un sommet intercoréen. Il nous offre son récit, de l’intérieur, de l’organisation de ce tête-à-tête historique.