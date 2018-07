13 juin 2000, Pyongyang : pour la première fois depuis la division de la Corée en 1945, les dirigeants des deux moitiés de la péninsule, le président sud-coréen Kim Dae-jung et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-il se rencontrent. Trois jours de discussions, à l’issue desquels ils publient une déclaration conjointe.



Cette déclaration historique, dite du « 15 juin », établit un nouveau chemin vers la réconciliation et la coopération intercoréennes. Les deux Corées y déclarent être d’accord pour résoudre la question de la réunification de façon indépendante, permettre aux familles séparées de se rencontrer, promouvoir la coopération économique et maintenir un dialogue visant à mettre en place ces mesures. Le document indique aussi qu’il y a des « éléments communs entre le concept sud-coréen d’une confédération et la formule nord-coréenne d’une forme libre de fédération ».



« La déclaration conjointe du 15 juin ne constituait pas une politique de réunification, mais une politique d’engagement avec la Corée du Nord. Elle visait à promouvoir la coopération, les échanges, la paix, et à empêcher la guerre. Cette année, le 27 avril, la déclaration de Panmunjom a été adoptée à l’issue du troisième sommet Nord-Sud ; et un sommet Corée du Nord-Etats-Unis a été organisé le 12 juin, dans le but de promouvoir la paix sur la péninsule. Je pense que les graines de la paix ont été plantées pour la première fois lors du premier sommet de juin 2000, et que ces graines sont en train de pousser et de fleurir maintenant », estime le député Park Jie-won, qui était à l’époque émissaire spécial de la Corée du Sud pour ce sommet. Récit.