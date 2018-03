Le printemps arrive sur Seoul

L’hiver fut si froid cette année que le printemps n’a jamais été aussi attendu. Et c’est de fleurs que nous allons parler aujourd’hui ! Le printemps en Corée, et son éphémère mais magnifique floraison des cerisiers, est une saison particulièrement appréciée avec ses fleurs de toutes les couleurs et ses beaux décors naturels. Et même dans la capitale, il est possible de sentir tous les arômes du printemps !







Tout près des studios de KBS WORLD Radio, le chemin Yeouiseo-ro est la destination la plus populaire dans Séoul pour admirer les cerisiers en fleurs. Le lieu permet d’apprécier quelques 1 800 cerisiers, mais aussi des azalées et des forsythias, avec pour décor le bleu des eaux du fleuve Han. La route circulaire du mont Namsan dévoile elle aussi de magnifiques paysages où s’épanouissent là encore les cerisiers en fleurs.







Les palais de Séoul regorgent eux aussi de magnifiques cerisiers. La route logeant le palais Deoksugung est sans doute la plus belle de la ville, et l’intérieur du palais Changgyeonggung est lui composé de cerisiers, d’abricotiers, de prunellier, de cornouillers et d’azalées et il est aussi possible d’admirer les magnifiques fleurs blanches.