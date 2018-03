La place de Gwanghwamun

Gwanghwamun est la porte principale du palais Gyeongbokgung dans le centre de Séoul. Construit en 1395, le portail fut détruit et reconstruit plusieurs fois et a finalement été restauré en 2010.





Devant la porte se trouve la place Gwanghwamun qui a été réaménagée pour être ouverte au public en 2009. La toile de fond avec le palais et la montagne Bukak d'un côté, et les grandes constructions modernes entourant la zone de l'autre, donne une certaine idée de la société coréenne où cultures traditionnelle et contemporaine coexistent.Employés de bureau ou voyageurs curieux, en costume de bureau ou en habit traditionnel, tous patientent dans un coin du carrefour encombré de la place le feu vert piéton pour traverser et se croiser.Gwanghwamun reste aujourd’hui le centre de la démocratie sud-coréenne et accueille quotidiennement son lot de manifestants.