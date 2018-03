Le quartier de Buamdong à Seoul

Derrière le palais royal de Gyeongbokgung, derrière la Maison bleue (le palais présidentiel), tout en haut, coincé entre les montagnes d’Inwangsan, de Bukaksan et de Bukhansan, se trouve le charmant quartier de Buamdong dans lequel on oublie un peu la pollution de la capitale et on respire l’air frais des montagnes.





Le quartier se distingue par son harmonie subtile entre tradition et modernité. Avec des zones rappelant la campagne coréenne, Buamdong se démarque de Séoul avec son ambiance reposante, ses ruelles qui serpentent et sa belle vue sur les montagnes.Quartier tourné sur la culture, mais pourtant très loin du béton vertical de Gangnam, des cars de tourisme surchargés d'Insadong ou des airs prétentieux de Samcheongdong, les ruelles de Buamdong proposent de sympathiques galeries d'art indépendantes, de jolies petites boutiques, mais aussi de superbes musées tel le Seoul Museum qui propose d’excellentes expositions d’art moderne.