Direction Taereung et Gangneung, plus connu sous le nom de Taegangneung, pavillon de charme au cœur de Séoul dans lequel on peut admirer dans une ambiance printanière de très jolies azalées et même des azalées royales ! Taegangneung est le lieu où se trouve le tombeau royal Taereung qui abrite le monticule funéraire de la reine Munjeong.







Sous la dynastie Joseon, alors que le roi Myeongjong était encore trop jeune pour gouverner lui-même, la reine Munjeong fut régente pendant huit années. Reconnue aujourd’hui comme ayant été une bonne administratrice, la reine Munjeong était une fervente partisane du bouddhisme et fut très influente dans sa propagation en Corée, puisqu’elle leva son interdiction officielle, ce qui provoqua une renaissance impressionnante de cette religion dans la péninsule.







Taegangneung est aujourd’hui un lieu agréable de promenade. Après avoir franchi une petite forêt, deux allées de pierres mènent au tombeau de la reine. L’une de ses allées est réservée à l’esprit de la reine, alors que l’autre est le chemin qu’emprunte le peuple qui lui rend hommage. Pour nos amis fans de drama coréens, le tombeau royal Taereung est devenu célèbre après qu’une série télévisée, « Munjeong Wanghu », fut tournée sur les lieux.