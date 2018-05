Le 5 mai est célébrée en Corée la journée de l’enfance. Les origines de ce jour férié remontent aux années 1920. A cette époque, les élèves et étudiants souhaitaient attirer l'attention sur leur situation afin d'améliorer leur statut social. A l’origine célébré le 1er mai, cette journée des enfants fut déplacée plus tard au 5 mai et devint un jour férié officiel en 1975.







Avec une vie très souvent consacrée aux heures supplémentaires ou au travail le week-end, les parents sud-coréens n'ont souvent pas beaucoup de temps à s’occuper de leurs enfants. C’est pourquoi, de nombreux Séouliens profitent de ce jour férié pour passer du temps en famille et emmener leurs enfants au Grand parc des enfants de Seoul :







Cet endroit, qui se trouve près de l'université Kunkuk au nord-est de Séoul, regroupe un parc, des attractions pour enfants, le deuxième plus grand zoo de la capitale, un jardin botanique et propose aussi des performances. Et lorsque la météo est trop mauvaise ou le ciel trop pollué, se trouve également dans le grand parc des enfants de Seoul, le musée des enfants dans lequel le temps passe extrêmement vite, à l’intérieur !