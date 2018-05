Emporio Armani, Chanel, Christian Dior, Kenzo, Rolls Royce, Louis Vuitton, Cartier… Tous ces grands noms font bien évidemment penser au luxe, ou à la rue de la Paix à Paris, où sont concentrées toutes ces boutiques.







Et pourtant, on retrouve toutes ces marques prestigieuses et leurs boutiques ultra design à Séoul aussi ! De Christian Dior à Cartier, le quartier de Cheongdam-dong abrite les marques de luxe qui chacune affiche dans sa vitrine son sens de la beauté artistique et de l'exclusivité.







Les rues de Cheongdam-dong brillent dans la splendeur de la nuit avec des lumières provenant des boutiques de marque de haute couture qui invitent les passants dans leur monde d'extravagance.







Incarnant un style de vie luxueux, le quartier est flamboyant mais calme toute l'année, avec ses mannequins sans visage vêtus de tenues scintillantes dans les vitrines des enseignes.