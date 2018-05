Il était écrit que la « Carte postale sonore » serait un jour spirituel. Le 22 mai très exactement est célébré en Corée du Sud l’anniversaire de la naissance de Bouddha, et les temples bouddhistes de toute la péninsule s’ornent de lampions multicolores tels des lotus de feu.







Même si le pays du Matin clair est désormais tout autant bouddhiste que chrétien, le pays reste marqué par des siècles de bouddhisme comme religion d’Etat.







A Séoul, le festival des lanternes de lotus permet de célébrer la naissance de Bouddha dans un véritable feu d’artifice de couleurs. La parade des lanternes, symbole de cette nativité, représente les lotus sur lesquels il s’asseyait en tailleur pour méditer.







Les lanternes et lampions exposés le long du canal Cheonggyecheon racontent l’histoire du Dharma, disciple de Bouddha qui a amené le bouddhisme jusqu’en Corée et au Japon.