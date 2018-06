Le marché aux poissons de Noryangjin

Le marché de la pêche de gros de Noryangjin est le plus grand marché de ce type au pays du Matin clair. Ouvert en 1927, il se situe sur le boulevard Uiju, au sud du fleuve Han. Et la visite vaut le coup d’œil !







Ouvert toute l’année, 24h/24, on trouve sur ce marché vibrant et abondant plus de 830 espèces de fruits de mer ( palourdes, crevettes, crabes bleus, poulpes, concombres de mer, flétans et vivaneaux étant parmi les plus populaires) vendus en gros ou au détail.







En parallèle de la criée du matin réservée aux professionnels, les visiteurs peuvent faire leurs emplettes parmi les 800 vendeurs proposant des produits halieutiques, avant de monter au second étage pour faire cuire et déguster la marchandise dans l’un des nombreux restaurants.