Le marché au bétail de Majang est le plus grand marché de viande en Corée du Sud. Equipé des installations les plus modernes du pays, ses bouchers sont fiers de ce lieu gigantesque et hautement sophistiqué.







Complètement excentré à l’est de Seoul, ce marché de gros est réputé pour la fraîcheur de sa marchandise auprès des professionnels et restaurateurs qui viennent y acheter et négocier facilement leur marchandise, que ce soit du porc, du bœuf ou encore et surtout le célèbre bœuf coréen de race « hanwoo » dont la viande persillée fait chavirer les amateurs de viande rouge.







Tout comme au marché aux poissons de Noryangjin, chacun peut venir acheter sa viande chez un boucher, puis monter à l’étage afin de trouver un restaurant qui se propose de la faire griller pour une modique somme dans une ambiance des plus typiques.