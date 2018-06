Le marché aux fleurs de Yangjae

Après le marché aux poissons de Noryangjin et le marché au bétail de Majang, place cette semaine au marché aux fleurs de Yangjae, dans l’arrondissement de Seocho, au sud de Gangnam.



Même s’il est ouvert tous les jours, ce sont des files ininterrompues de visiteurs qui viennent chaque week-end découvrir avec émerveillement les couleurs chatoyantes et le parfum des fleurs de saison.







Orchidées, plantes herbacées, plantes de jardin, herbes potagères, plantes aquatiques, cactus, arbres, semences et matériel de jardinage, et même fleurs synthétiques : une incroyable diversité de plantes sont proposées dans les deux vastes serres du marché qui renferment quelque 120 échoppes organisées tel un véritable jardin botanique, pour le plus grand plaisir des visiteurs qui aiment se perdre dans les allées spécialisées dans chaque espèce horticole.







Le week-end, les familles avec enfants sont nombreuses à fréquenter le marché aux fleurs. En effet, les visages des petits s’illuminent lorsqu’ils découvrent toutes ces variétés de plantes et de fleurs qu’ils ne connaissaient jusqu’alors qu’au travers des pages de livres ou d’encyclopédies.