Le festival Danoje à Gangneung

Cette semaine, embarquons pour Gangneung, à quelques heures de route de Séoul, pour assister au festival Danoje. « Dano » est l’une des fêtes traditionnelles coréennes qui tombe le 5 mai selon le calendrier lunaire.



Situé sur la côte est du pays du Matin clair, Gangneung s’est fait connaître du monde entier cet hiver en accueillant les épreuves olympiques de glace des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang.







Le festival Danoje rend honneur à l'esprit protecteur de la montagne bordant Gangneung et qui protège la ville. Il s’agit du festival le plus long du pays. Il s’étale sur un mois, mais les temps forts de l’événement, marqués par des rituels chamanistes, se déroulent cette année du 16 au 23 juin dans le centre et à proximité de la rivière Namdaecheon.



Un défilé de plus de 5 000 personnes parade alors dans le centre-ville de Gangneung. Les visiteurs peuvent également découvrir le théâtre masqué « gwanno » ainsi que divers concerts de chants et danses chamaniques.