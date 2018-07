Le BIFAN 2018

La 22e édition du Festival international du film fantastique de Bucheon (BIFAN) aura lieu du 12 au 22 juillet 2018. Il s’agit du plus important festival de cinéma de genre en Corée du Sud, avec au programme pas moins de 290 œuvres de 53 pays, dont 12 films français.







Le BIFAN, tel qu'il est surnommé, a reçu ces 10 dernières années le soutien du public national et international. Durant le festival, les visiteurs peuvent découvrir des films de différents genres : horreur, fantastique, thriller, ou encore science-fiction.



Parmi les films français, on retrouvera dans la section Bucheon Choice, qui regroupe les œuvres les plus importantes de la compétition, « A Point » de Thomas Cadoux et « Revenge » de Coralie Fargeat, tous deux produits en 2017.