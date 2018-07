Après le Festival international du film fantastique de Bucheon le week-end dernier, direction cette fois le festival des lotus qui a lieu dans la province de Chungcheong du Sud, plus précisément dans la ville de Buyeo, l’ancienne capitale du royaume de Baekje entre 538 et 660.









Alors connu sous le nom de Sabi, Buyeo assista à la construction de l’étang Gungnamji, situé dans le parc Seodong et premier étang artificiel du pays du Matin clair, entrepris à l’époque par le roi Mu.Gungnamji signifie littéralement « étang au sud du palais royal » et se recouvre chaque été de fleurs de lotus. Comme son nom l’indique, le festival célèbre ces belles plantes et sensibilise à la préservation des fleurs mythiques et religieuses.