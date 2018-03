Le merlan « myeongtae » est un poisson qui a une panoplie d’appellations selon la manière de le sécher. Par exemple, le poisson mi-séché est appelé « kodari », le poisson bien séché sous la brise marine sèche durant 2-3 semaines est le « bukeo », le poisson séché sous la neige et la pluie tout au long de l’hiver est appelé « hwangtae ». Ce n’est pas tout. On l’appelle aussi « saengtae », « gantae », « meoktae », « dongtae », « nogari » et ainsi de suite.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous fait découvrir différentes recettes de ce poisson représentatif de la cuisine du pays du Matin clair.







Le myeongtae, qui dans le passé s’appelait « mumyeongeo », traduit littéralement par « poisson sans nom », est devenu un poisson symbolique de la cuisine coréenne grâce à sa saveur unique et simple qui se marie bien avec n’importe quel ingrédient. C’est ainsi que, traditionnellement, il existe diverses recettes à base de ce poisson.

Tout d’abord, de la tête du bukeo on dégage les arêtes et récupère la chair et la peau que l’on déchire de manière fine. Ensuite on y ajoute de la viande hachée, de la poudre de riz gluant, de la ciboule, de l’ail écrasé et des graines de sésame avant de mélanger le tout à de l’huile de sésame. On peut soit en faire des boulettes « wanja » soit en préparer le « bukeogannamgui ». On fait une galette à l’huile de sésame en remplissant la partie au milieu de la courgette coupée en tranches rondes et plates. On fait également les raviolis « mandu ». On farcit la peau de bukeo avec de la viande et des légumes hachés ainsi que du tofu écrasé. Attention. On l’assaisonne de manière simple et on n’y ajoute aucun condiment fort tel que l’ail. On le cuit une première fois sur le poêle avant de le tremper dans le bouillon de bœuf pour préparer le ragoût doux appelé « eogeultang ». Il s’agissait d’un menu de la cuisine royale.



Si les raviolis ordinaires sont consommés pour la saveur des ingrédients de la farce, le « myeongtae mandu » est apprécié pour la chair du poisson couvrant la farce. Ce plat permet de découvrir le bon mariage gustatif entre la viande et le poisson. Les œufs de poisson « myeongran » sont non seulement utilisés pour des plats traditionnels mais aussi pour des plats de nos jours. A titre d’exemple, on en fait de la sauce pour spaghettis, et on assaisonne aussi un plat de riz cuit à la vapeur garni d’avocat avec le myeongran et de l’huile de sésame. En tant qu’amuse-gueule pour accompagner l’alcool dont le vin, on prépare le « myeongtae canapé ». Sur un biscuit sucré traditionnel appelé « jeonggwa », on dépose d’abord du fruit et du fromage avant de décorer avec une tranche fine de myeongran et une friture de peau de poisson. Il s’agit d’un délice, fruit de l’harmonie entre la saveur de la tradition et la modernité.







A 600 m d’altitude du col de Jinburyeong dans la province de Gangwon, il y a un paysage qui attire notre regard : le séchage de hwangtae. En hiver, quand il fait extrêmement froid, le poisson gèle et dégèle à plusieurs reprises pour devenir jaune à l’intérieur et bien ferme sous la dent. C’est ainsi que l’on peut déguster le meilleur hwangtae de l’année.

Que prépare-t-on avec le hwangtae ? Il y a tout d’abord le « haejangguk ». Si dans le passé on préparait cette soupe seulement à base de hwangtae, on prépare désormais le bouillon à base d’os à moelle. Il s’agit à la fois d’un plat fortifiant qui permet de se protéger contre le rhume et d’un remède de bonne femme pour se débarrasser de la gueule de bois. La grillade de hwangtae assaisonnée de manière sucrée et pimentée « hwangtaegui » est aussi un plat qui fait vider un bol de riz cuit à la vapeur en un clin d’œil.



Si vous avez l’occasion de venir au pays du Matin clair, nous vous conseillons de découvrir vous-mêmes les délicieuses variétés de myeongtae.