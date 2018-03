Si vous allez à Yeongju, vous pourrez facilement remarquer pourquoi elle est surnommée la ville des érudits. Tout d’abord, située au pied de la montagne Sobaek, le paysage est magnifique et l’air est propre. D’ailleurs, vu la richesse des aliments que l’on trouve dans la nature, la cuisine locale est très variée et particulièrement savoureuse. Ainsi, les lettrés auraient pu mener leurs études dans un environnement parfait.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous fera découvrir cette belle ville par sa saveur.





Dans son encyclopédie de la médecine et de la nutrition baptisée « Leeseokgan Gyeongheombang », Lee Seok-gan, docteur et aristocrate du 16e siècle qui avait étudié la médecine en se basant sur les connaissances du confucianisme, a souligné l’importance des aliments pour la prévention et le traitement des maladies. Ainsi aujourd’hui encore, beaucoup de chercheurs de la cuisine traditionnelle appliquent et essaient de promouvoir quelques recettes que cet homme a précisées dans ses études. Parmi lesquelles le « ogolgyeganjuk », un plat qui est bénéfique notamment pour la vue. On fait sauter le foie écrasé de la poule d’Indochine appelée « ogolgye » en l’assaisonnant avec du condiment à base d’ail, puis on y ajoute du riz gluant avant d’y verser de l’eau du soja. On le fait cuire longtemps, et cela devient une soupe bien épaisse. Il y a aussi le « dongakkweongtang », un ragoût limpide que l’on prépare avec le faisan en y ajoutant des morceaux de courge cireuse. Comme vous pouvez également le deviner, Lee a voulu conseiller aux simples citoyens de maintenir leur santé au quotidien à travers les plats que l’on consomme dont le « bap », le riz cuit à la valeur et le « guk », la soupe, qui ne sont jamais absents de la table des Coréens.A « Seonbimaeul », ou le village des érudits, conservé dans la ville de Yeongju, il y a une tradition particulière pour marquer le Nouvel an. Il s’agit de dégager la paille sur les toits et les murs et d’y mettre une nouvelle chaumière. Après avoir passé une longue journée à la tâche, les habitants se retrouvent autour d’une table remplie de plats spécialement consommés ce jour-là. D’abord, le bap, fait à partir du riz gluant « chalbap », pour souhaiter que les chaumes se collent bien. En guise de soupe, on prépare le « konggarunaengiguk ». On sale d’abord les pousses de soja et le navet avant de les cuire à la vapeur. Ensuite on y trempe des « naengi », une sorte de capselle, assaionnés légèrement avec de la poudre de soja. Il s’agit d’une soupe bien nutritive permettant de ressentir l’arrivée du printemps notamment grâce au parfum frais de naengi. Comme plat d’accompagnement, on prépare une variété de namul avec des herbes naturelles séchées et conservées tout au long de l’hiver.Ugok-ri, un village reconnu pour sa lueur crépusculaire éblouissante, attire les gourmands avec le soja local baptisé « buseoktae ». Par rapport au soja ordinaire, celui-ci est deux fois plus gros, et la qualité de la variété est élevée. Ainsi il est recherché partout dans le pays et même les pays en pénurie alimentaire le considèrent comme une solution pour résoudre leur problème de pauvreté. Alors quels plats prépare-t-on en utilisant le buseoktae ? Tout d’abord, avec le « cheonggukjang » fait de buseoktae fermenté, on prépare le bouillon dans lequel on trempe divers légumes dont le champignon, le tofu, l’oignon et la courgette séchée « hobakgoji ». Il s’agit d’une soupe particulièrement aimée des villageois. Comme astuce pour la saumure de poisson, on ajoute la poudre de soja qui joue le rôle de condiment naturel.Avez-vous apprécié le voyage culinaire dans le village des érudits ? Chaque automne, la ville de Yeongju organise un festival pour partager sa culture avec davantage de monde. « Saveur du terroir » propose donc à tous ceux qui veulent la découvrir mieux de s’y rendre.