Aimez-vous le canard ?

Pour les Coréens, le canard est considéré comme un ingrédient important des plats fortifiants. Ainsi, après un long hiver particulièrement froid, on ouvre la nouvelle saison en préparant divers plats à base de cette volaille. Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous fait découvrir le canard qui vous permettra de reprendre de l’énergie.





Notre première destination cette semaine est Majeunmaeul de la ville de Gokseong dans la province de Jeolla du Sud. A l’approche de la saison des travaux agricoles, les habitants ne manquent pas de se rassembler pour partager la viande de canard. Tout d’abord, avec la colocase « toran » qui est la spécialité régionale, on prépare le « toranoritang ». Contrairement au ragoût de canard ordinaire qui est pimenté, celui-ci est une soupe limpide. On assaisonne d’abord le navet coupé en morceaux fins avec de la sauce soja et de l’huile de sésame, avant de le verser dans le bouillon. On fait cuire le canard coupé en tranches et le toran dont la saveur amère est préalablement adoucie, et cela devient un ragoût bien profond et rafraîchissant. Le blanc de canard, on le coupe en petits morceaux puis les fait sauter avec divers légumes dont la colocase, de l’oignon et des carottes. L’assaisonnement se fait simplement et légèrement avec de la sauce soja. Traditionnellement, ce « oritoranboggeum » était un plat qu’on préparait notamment pour les personnes âgées qui avaient des difficultés pour mâcher. Il y a aussi le « orijeongol ». D’abord, on fait le bouillon avec les os de volaille, de l’ail et de la poudre de gingembre. Afin de le rendre plus succulent, on ajoute de l’eau infusée d’huile de sésame sauvage. Dans ce ragoût de canard bien pimenté, on trempe divers légumes, des champignons et des pousses de soja. Comme vous pouvez le remarquer, il s’agit d’un plat bien nutritif. D’ailleurs les os infusés dans la soupe seraient efficaces notamment pour traiter les douleurs au genou.Déplaçons-nous à Gyochonmaeul dans la ville de Gangjin dans la province de Jeolla du Sud. Dans ce village, on reconnaît l’arrivée du printemps par le minari qui remplit les champs. En effet, on y cultive davantage de persil japonais que de riz. Vu les conditions climatiques locales qui affectent directement le minari qui pousse en plein air, il est particulièrement parfumé et ferme sous la dent.En cette période de l’année où on consomme beaucoup le « oritang », on ne manque pas d’y ajouter le minari. Tout d’abord, on cuit une première fois le canard coupé en gros morceaux en y ajoutant le « soju », l’alcool traditionnel coréen à base de riz. Ensuite, on assaisonne les tiges de toran avec la pâte de soja fermenté. Dans le bouillon à base de pâte de soja fermenté et de la poudre de piment rouge, on trempe le canard, les tiges de toran et divers autres légumes pour les cuire ensemble. Lorsque les ingrédients sont bien cuits, on y ajoute de la poudre de sésame sauvage et de la sauce soja. Quant au minari, on le trempe au dernier moment juste avant de servir afin de conserver sa saveur particulièrement fraîche.Avec le canard fumé, on prépare le « minariorimari ». On fait griller le canard fumé, puis l’étale avec les paprikas de diverses couleurs. Ensuite on attache le tout avec le minari. Le paprika frais bien croquant et le canard doux forment un mariage gustatif parfait. Pour apprécier la saveur originale de la volaille, on nous propose le « oriminarigui ». On fait griller la viande fraîche avec le minari qui permet d’ajouter un goût et un parfum frais au plat relativement gras. Pour l’accompagner, on nous propose le « minarinakjihoemuchim », plat de poulpe vivant et de minari assaisonnés de la pâte de piment rouge et du vinaigre. Selon les villageois, en dégustant ces différents plats à base de minari, ils ressentent l’arrivée de la nouvelle saison.Vous découvrirez davantage de menus à base de canard la semaine prochaine.