Connaissez-vous les bienfaits du canard ? Tout d’abord, riche en acides gras non saturés, il prévient les maladies vasculaires et facilite l’expulsion des déchets de l’organisme. Et grâce à sa haute teneur en vitamines A, il permet de se prémunir contre le rhume en renforçant le système immunitaire. Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous fera découvrir différents plats à base de canard, reconnu comme un aliment nutritif.







Notre première destination cette semaine est Jangpal-ri, de la ville de Geochang dans la province de Gyeongsang du Sud. M. Lee qui vivait longtemps dans la ville de Busan a fait son retour dans sa ville natale et y élève des canards et des poules. Lorsque ses enfants lui rendent visite, le couple Lee prépare de bons plats avec des ingrédients locaux. Parmi eux, il y a le célèbre « baeksuk ». Dans un bouillon à base d’ingrédients médicinaux dont le « gasiogapi » ou l’acanthopanax, de plantes du thé vert et de myrtilles, de pommes et de champignons « pyogo » cuit durant quatre heures, on trempe un canard farci d’ails, de gingko, de jujubes et de riz gluant. Ce n’est pas tout. On y dépose un grand poulpe et des ormeaux qui rendent ce plat somptueux pour les yeux et bénéfique pour la santé.



Il y a bien sûr plusieurs mets qui vont accompagner ce « oriboyangbaeksuk ». Tout d’abord, le « danhobakorijjim ». On fait sauter le canard fumé avec divers légumes, puis on le met dans un potiron qu’on fait cuire à la vapeur pour une demi-heure. Rien qu’avec son parfum et son apparence, ce plat attise l’appétit. Il y a aussi le « hunjaeorisalade ». On fait sauter le canard fumé puis le dépose sur les feuilles de salade et de divers autres légumes. Assaisonné d’une sauce aigre-douce à base d’agrumes, il devient un plat qui redonne l’appétit notamment en ce début de printemps. Avec les œufs de canard qu’on ne peut déguster que chez ceux qui élèvent ces volailles, on prépare le « orialmari », une omelette fine enroulée sur elle-même. Contrairement au « gyeranmari » ordinaire préparé avec des œufs de poule, on n’y mélange pas de légumes. Par contre, on le garnit avec des petits légumes juste avant de servir. L’omelette douce forme un mariage gustatif parfait avec la garniture fraîche. Quant au blanc de la volaille, on le fait frire puis on le trempe dans la sauce sucrée pour préparer le « oritangsuyuk ». Il s’agit d’un plat particulièrement apprécié des enfants.







Déplaçons-nous à Sangsinmaeul de la ville de Namwon dans la province de Jeolla du Nord. Traditionnellement, les familles de Lee originaires de la ville de Jeonju s’y sont installées pour former un quartier. Ainsi les villageois qui sont en effet des membres d’une grande famille se rassemblent de manière fréquente afin de partager de bons plats. Quand ils ont besoin de reprendre de l’énergie, notamment en période de changement de saison par exemple, ils remplissent la table avec les plats de canard. Parmi les différents menus, celui qui est le plus aimé des personnes âgées est le « mukeunjiorijjim ». On commence par cuire le canard coupé en quelques morceaux une première fois et le lave dans l’eau froide. Ensuite on prépare la ciboule, l’oignon et la pomme de terre que l’on assaisonne légèrement avec du café, de la poudre du curcuma, de l’enzyme préparé à base de plus de 150 différentes plantes médicinales et fermenté durant près de quatre ans, et de l’huile de sésame. Ensuite on met le tout dans une marmite avec du kimchi vielli trois ans et fait cuire durant une trentaine de minutes. Cela devient un plat bien pimenté et bien succulent. Quand on prépare le fameux « oribaeksuk » ici, on ne farcit pas le canard mais cuit les ingrédients avec la volaille. Afin de rendre la soupe bien dense, on y trempe des haricots mungo et du riz gluant que l’on fait cuire avec la volaille. Comme plat d’accompagnement, on n’oublie pas de griller le canard sur la braise pour préparer le « origui ».



Quelles sont les recettes de canard pratiquées dans votre cuisine locale ? Si vous avez l’occasion de venir au pays du Matin clair, essayez de découvrir les différents plats de canard à la coréenne.