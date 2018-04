Entre la baie de Suncheon et celle de Boseong dans la province de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest de la péninsule, se trouve une presqu’île tournée vers la côte sud du pays du Matin clair : Goheungbando. Vu le paysage magnifique constitué de nombreux petits îlots et la richesse naturelle de la mer du Sud, il s’agit traditionnellement d’une terre d’abondance. Cette semaine, « Saveur du terroir » vous y amènera afin de découvrir sa table printanière.







Le premier invité de la mer du Sud qui marque le printemps est le « bajirak ». Dans le village de Namseongmaeul, on dit même qu’il est impossible de jouir pleinement de cette saison sans avoir consommé un grand filet de bajirak. Ce qui montre bien la fierté des riverains pour leur coquillage.

Quels sont les différents plats que l’on prépare avec le bajirak ? Commençons par le plat liquide « bajirak-tang ». On a simplement besoin d’eau et de coquillages, on n’y ajoute aucun condiment. Rien qu’avec ces deux ingrédients, on peut apprécier une saveur bien profonde. Il y a aussi le « bajirak jigaengi ». On broie le sésame et le riz puis on les fait passer dans un filtre avant de les cuire longtemps et d’y tremper la chair de coquillage. Cette soupe qui était consommée surtout pour assouvir la faim dans le passé est devenue aujourd’hui un délice printanier à ne pas manquer. Avec la chair de coquillage, on confectionne des brochettes que l’on fait sécher pour préparer le « bajirak-kkochi » en assaisonnant de manière pimentée. Pour ceux et celles qui souhaitent savourer la fraîcheur des coquillages, on prépare le « bajirak-hoemuchim ». On mélange la chair des coquillages avec de la salade et divers légumes et on assaisonne le tout de manière aigre et douce avec la sauce à base de pâte de piment rouge et du vinaigre. Autour de la table remplie de menus de bajirak, les habitants fêtent le printemps dans l’air.







Sur le sable mouillé de Goheung, ce sont des algues appelées « sanparae » et « gamtae » qui attirent notre regard. Ces algues fines qui se démarquent par une texture particulièrement douce dominent la table printanière des riverains rien qu’avec leur parfum frais. Malgré la corvée des femmes qui doivent les laver à plusieurs reprises, on ne peut pas se passer de ces ingrédients précieux en cette période de l’année.

Tout d’abord, le « sanparaegui » est un délice que l’on ne peut déguster nulle part ailleurs. On assaisonne les algues avec de la pâte de soja fermenté « doenjang » et des algues bajirak avant de les enrouler à une branche d’arbre fine. Le mariage gustatif des algues et du doenjang est une expérience culinaire à ne pas manquer. Quant à la galette « gamtaejeon » que l’on prépare avec les algues fraîches, il s’agit d’un mets qui est agréable à mâcher grâce à sa texture vivante.







A 2 km du port de Oenarodo se trouve Aedo. « Ae » signifiant l’armoise commune, cette petite île qui abrite seulement 14 foyers est reconnue pour cette plante herbacée vivace. Sans surprise, l’ingrédient principal de la cuisine locale en cette période de l’année est le « ssuk » ou l’armoise commune. Il y a tout d’abord le « ssuksujebi ». On pétrit la pâte en mélangeant la nouvelle plante et la poudre de farine pour les déchirer en petits morceaux que l’on trempe dans un bouillon. Quant à l’armoise commune légèrement blanchie, on l’assaisonne avec la pâte de soja fermenté et de piment rouge avant d’y ajouter une goutte d’huile de sésame et de la poudre de soja. Ce « ssukmuchim » est un mets qui permet de donner l’appétit avec sa saveur amère et parfumée. Bien sûr la galette « ssukjeon » est un amuse-gueule jamais absent quand on prend du makgeolli, l’alcool traditionnel laiteux à base de riz.



Consommez beaucoup d’aliments saisonniers et restez en bonne santé !