A l’extrême-nord de la mer Jaune, à l’ouest du pays du Matin clair, il y a une île baptisée Daecheongdo. Son nom signifiant le « grand bleu », il s’agit d’une île qui ressemble beaucoup à la mer.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous emmène dans cette zone située à moins de 50 km de la Corée du Nord, afin de découvrir les aliments que la nature nous offre en cette belle saison de printemps.







A trois heures en bateau rapide de la ville d’Incheon se trouve Daecheongdo, et ses quelque 1 300 habitants. L’unique moyen de transport dans cette île est un bus qui en fait le tour. Roulant le long de la côte, de magnifiques paysages attirent le regard des visiteurs.

Etant donné ses eaux particulièrement propres, les riverains profitaient traditionnellement de divers cadeaux précieux qu’offrait la mer, parmi lesquels la raie appelée « hongeo » en coréen. Jusqu’aux années 1980, on y pêchait une quantité importante, mais après une diminution durant les 20 dernières années, on observe petit à petit leur nombre augmenter à nouveau.

Au port Okjukpohang reconnu justement pour les hongeo, on peut déguster divers menus à base de ce poisson cartilagineux. Le hongeo bien frais qui vient d’être attrapé, on le consomme cru. Pour préparer le « hongeokkothoe », on commence par bien habiller le poisson. On coupe la chair en petits morceaux avant de les tremper dans l’eau remplie de glaçons. Ainsi le sang se dégage naturellement et la chair devient bien blanche et prend une forme de fleur. On le trempe dans la sauce à base de pâte de piment rouge et de vinaigre. Bien ferme sous la dent et d’une saveur délicieuse, il s’agit du plat le plus recommandé par les riverains. On n’oublie pas d’y accompagner le foie du poisson « ae » qui est non seulement succulent mais surtout efficace pour se débarrasser rapidement de la fatigue.



Si le hongeo ne semble pas être très frais, on nous propose de le consommer sous forme de « hongeohoemuchim ». On mélange le poisson cru avec divers légumes dont le persil japonais « minari », le navet, les carottes et assaisonne le tout avec la poudre et la pâte de piment rouge. D’une saveur pimentée, il s’agit d’un plat qui attise l’appétit.

Avec le hongeo vidé des viscères, salé et séché, on prépare le « ganhongeojjim ». On fait cuire à la vapeur le poisson qui devient bien doux. Il s’agit du « bapdoduk » ou le « voleur de riz » qui permet de vider en un clin d’œil un bol de riz cuit à la vapeur. Avec le hongeo fermenté qui émet une odeur particulière, on prépare la galette « hongeojeon ». Il s’agit d’un plat qui permet de découvrir différents goûts en commençant par la saveur salée jusqu’à la saveur douce en passant par une saveur simple.







La moule « honghap » constitue une autre spécialité locale de Daecheongdo. En effet, vu les nombreux rochers qui existent autour de l’île, on peut y trouver de nombreux crustacés de qualité. Dans le passé, étant donné qu’on ne pouvait pas y trouver de riz, le plat principal de la cuisine coréenne, on consommait beaucoup de moules à la place. Quels sont les plats de moules que l’on nous présente ? Il y a d’abord le « honghapkimchibap ». Dans une marmite, on étale le kimchi, le riz, les pousses de soja et enfin la chair de moule et y met un peu d’huile de sésame avant de cuire le tout à la vapeur. En même temps, on fait cuire les honghap en les mettant directement dans le feu pour préparer le « honghapgui ». Quant au honghap saumuré et fermenté durant un mois, cela devient le « honghapjeot ». On peut le manger en tant que tel, mais en l’assaisonnant avec de l’ail écrasé, du piment rouge en poudre, de la sauce soja, de l’huile de sésame et un peu de sucre, cela constitue un des petits plats pour accompagner un bol de riz cuit à la vapeur.



La semaine prochaine encore, « Saveur du terroir » vous invitera au voyage culinaire dans l’île de Daecheong.