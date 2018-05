Aujourd’hui, les Coréens fêtent la Journée des parents. C’est l’occasion de les appeler ou, si possible, de les rencontrer pour passer des moments agréables en famille autour de bons plats.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous invite cette semaine à découvrir divers « namul » qui ne manquent jamais sur la table au printemps.







Notre première destination est le village Dogyemyeon, rattaché à la commune de Samcheok dans la province de Gangwon, à l’est de la péninsule. Ici, l’hiver ne cède pas facilement sa place au printemps. Ainsi, même à la mi-avril, on peut y observer la neige qui tombe.

Selon Mme Lim, malgré le froid qui perdure, elle trouve de bons ingrédients pour la table de sa famille dans la nature alentour. En dégageant une couche de neige par exemple, elle fait face aux diverses herbes sauvages dont le « gaeminari », une sorte de persil japonais, le « sandallae », une sorte d’ail sauvage et le chardon qui lui présentent leur visage verdâtre. Quant aux racines formant des tubercules de « doejigamja » ou le topinambour, elles sont également bien cachées sous la terre gelée.



Que prépare-t-on avec cette récolte précieuse ? Tout d’abord, le « doejigamja » qui a surmonté l’extrême froid de l’hiver est particulièrement délicieux en cette période de l’année. Afin d’apprécier la saveur originale des tubercules tout en conservant leurs éléments nutritifs, il convient de les consommer sans les cuire. On les coupe en petits morceaux puis les assaisonne avec de l’ail et de la poudre de piment rouge pour préparer le « doejigamja kkakdugi ». Comme le kimchi, il s’agit d’un plat d’accompagnement qui n’est jamais absent sur la table dans ce village. Avec diverses herbes sauvages, on fait de l’huile que l’on utilise pour griller du tofu. Bien appétissant, le tofu devient beaucoup plus savoureux par rapport au tofu grillé avec de l’huile ordinaire. En général, on l’accompagne à la salade de sandallae assaisonnée de manière aigre-douce à base de sauce soja et d’huile de sésame. Quant au gaeminari, il doit d’abord être légèrement blanchi avant d’être trempé dans l’eau durant trois jours afin d’être dégagé de la saveur amère. Cette herbe, on l’assaisonne simplement avec la pâte de soja fermenté et de l’huile de sésame. Ce « gaeminari doenjangmuchim » est un plat qui a une odeur et une saveur fraîche qui fait ressentir le printemps pleinement dans la bouche.







Déplaçons-nous à Gangneung, une ville maritime de la province de Gangwon. Dans les villages maritimes, on trouve très souvent une herbe comestible baptisée « bangpung », mais ici, il y a une sorte particulière appelée « gaetbangpung » qui attire notre regard. Cette spécialité régionale qui pousse sur la plage ou entre les rochers est même évoquée dans le célèbre livre de Heogyun du 17e siècle, « Domundaejak », qui présente des spécialités ainsi que des délices des différentes régions du pays du Matin clair. Vu ses effets médicinaux dans la prévention des maladies respiratoires, les maux de gorge et la paralysie, il est désormais difficile de le trouver dans la nature donc certains habitants les cultivent.

Quels plats de gaetbangpung nous présentent les habitants ? Tout d’abord le « mindeuljogae bangpungjuk ». On prépare le bouillon avec les coquillages, puis on y fait tremper le riz sauté avec les racines de bangpung, avant d’y ajouter des feuilles de bangpung ainsi que la chair de coquillage. Il s’agit d’un plat qui nous permet d’apprécier la saveur douce des herbes médicinales. Il y a aussi le « gaetbangpung mulkimchi ». On fait le kimchi en mélangeant le chou, l’holuthurie « haesam » et l’ascidie « meonggae » et les trempe dans le mélange fait de liquide de kimchi et de l’eau extraite de l’ascidie. En y trempant des nouilles, cela devient un plat bien rafraîchissant qui donne l’appétit.



Si vous avez l’occasion de venir au pays du Matin clair notamment au printemps, dégustez une variété d’herbes saisonnières qui vous permettront de ressentir la saison avec leur fraîcheur.