Le mois de mai est considéré comme le mois de la famille au pays du Matin clair. Tout d’abord, il y a la Journée des enfants le 5, la Journée des parents le 8, et la Journée des couples mariés le 21 mai. A cette occasion, « Saveur du terroir » part cette semaine à la rencontre de différentes personnes qui nous présenteront le plat qui leur évoque un souvenir précieux de leur enfance, de leur ville natale ou de leurs parents.







Pour Kim Yeong-pil qui a quitté sa ville natale à l’âge de 24 ans pour gagner sa vie dans la capitale Séoul, c’est avant tout le « dakjuk » ou la soupe de poulet de sa mère qui lui vient à l’esprit en premier lieu lorsqu’il se sent seul et épuisé. Il s’agit d’un plat qu’il ne pouvait déguster qu’une ou deux fois par an. D’ailleurs, étant pauvre à l’époque, il devait le partager avec toute sa famille dont sept frères et sœurs, ce qui ne lui laissait que quelques cuillerées.

Lorsque ce plat lui manque, il se précipite vers la ville de Hwasun dans la province de Jeolla du Sud où sa mère l’attend avec son plat préféré. Pour préparer le dakjuk, elle farcit un grand poulet avec divers ingrédients nutritifs et médicinaux dont l’angélique « danggui », des jujubes, les racines de codonopsis lancelolata « deodeok » et une poignée de riz. Elle le fait cuire durant longtemps jusqu’à ce que les ingrédients soient bien infusés dans le bouillon pour le rendre bien profond. Pour accompagner ce plat fortifiant, la mère de M. Kim prépare le « hongeomuchim », une des spécialités de la région. On coupe en petits morceaux la raie crue, puis on y verse du soju, de l’alcool coréen à base de riz, pour dégager l’odeur particulière du poisson et rendre la texture bien ferme sous la dent. Ensuite on y mélange divers légumes et assaisonne le tout avec la sauce à base de pâte de piment rouge et du vinaigre. Il s’agit d’un plat appétissant qui permet de découvrir les différentes saveurs du poisson cartilagineux.







Déplaçons-nous à Bonghwa-gun dans la province de Gyeongsang du Nord. Lee Myeong-ok, âgée de 93 ans, y a fabriqué le « dubu » ou tofu, la gélatine de soja, depuis 70 ans. Elle a commencé pour la première fois en vue de guérir son beau-père atteint de paralysie suite à une hémorragie cérébrale. Depuis, lorsque les membres de sa famille se retrouvent pour les fêtes, le dubu est un menu jamais absent sur la table. L’astuce de la saveur particulièrement délicieuse de son tofu, c’est tout d’abord le « gansu », une sorte de saumure qui constitue un ingrédient important du dubu. En plus de cela, elle le remue de manière lente et douce. Ne pas oublier bien sûr les ingrédients les plus importants qui sont l’amour et le soin. On peut déguster le dubu en tant que tel ou en le faisant griller légèrement dans l’huile de sésame sauvage et mijoter dans la sauce soja pour faire du « dubujorim », que l’on peut accompagner de riz cuit à la vapeur.







Pour Park Tae-bok, réfugié nord-coréen qui s’est installé au Sud durant la guerre de Corée, il y a un plat qui lui rappelle sa famille et sa ville natale laissées au Nord : le « sunjiguk ». Sa femme qu’il a rencontrée il y a plus de soixante ans a partagé sa tristesse et l’a consolé en préparant cette soupe de caillot de sang de bœuf. Elle cuit le bouillon profond à base des os et de la viande de bœuf avant d’y ajouter les feuilles de navet séchées « siraegi » et les pousses de soja préalablement assaisonnées de sauce à base de pâte de soja fermenté et de piment rouge. On trempe des morceaux de sunji juste avant de servir afin de le déguster le plus frais possible. Selon M. Park, sa longue vie saine de 95 ans serait certainement due à cette soupe remplie d’ingrédients bénéfiques pour la santé dont les protéines, la vitamine A et le fer.



Est-ce que vous avez aimé notre voyage culinaire cette semaine ? Nous vous proposons de prendre le temps de passer de bons moments avec votre entourage autour d’une table remplie de vos plats préférés.