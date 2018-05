Aujourd’hui, comme dans beaucoup de pays asiatiques, les Coréens, et notamment les bouddhistes, ont commémoré « Seokga tansinil », la naissance de Bouddha. Chaque année, au 8e jour du 4e mois du calendrier lunaire, les temples sont décorés de lanternes en forme de lotus et de grandes parades sont organisées dans les quatre coins du pays. Cette semaine, « Saveur du terroir » profite de cette occasion pour vous emmener dans quelques temples et vous présenter les plats de la cuisine bouddhique.





Notre première destination est Mangyeongsa, le temple situé en pleine montagne à 900 mètres d’altitude dans la ville de Yeongwol de la province de Gangwon. Ici, nous sommes accueillis par trois bonzesses « biguni » qui s’y sont installées il y a 18 ans pour y restaurer le temple délaissé. Tout en pratiquant la mortification, elles y cultivent environ 150 herbes sauvages et médicinales. Chacune a un rôle bien défini : si la première plante les herbes, la deuxième les cultive et la troisième prépare des plats selon les recettes adaptées à chaque ingrédient. Bien sûr, elles mettent du cœur au soin de leurs plantes, comme si elles faisaient une offrande au Bouddha.

Quels sont les plats offerts aux bouddhistes qui viennent prier dans le temple ? Avec le « eosurinamul », une sorte de persil japonais, et la gélatine de soja « dubu », on prépare une étouffée. D’abord, on assaisonne l’eosurinamul qui a un parfum délicieux avec des condiments naturels dont la poudre de champignon et le sirop d’amylacé « jocheong » fait maison. Dans une casserole, on étale des navets, des herbes ainsi que du tofu puis on y verse du bouillon infusé des feuilles de lotus et de différents légumes. On agrémente le plat avec divers champignons. Comme vous pouvez imaginer, le bouillon infusé des ingrédients végétaux rend le plat bien simple et léger. Les différents ingrédients naturels forment un mariage gustatif et nutritif parfait dans ce « eosuridubujjim ».



Le « nungaeseungma » surnommé « samnamul » parce qu’il donne trois différentes saveurs à la fois, à savoir la viande, le ginseng et une plante comestible « dureub », est une herbe médicinale riche en vitamines, phosphate et calcium. Ainsi il permet de se débarrasser de la fatigue et de reprendre de l’énergie. Etant blanchi, il se dote d’une couleur verte claire et devient bien ferme sous la dent. Assaisonné de pâte de piment rouge, de vinaigre et d’huile de sésame sauvage, ce « nungaeseungmachomuchim » devient un mets aigre et doux redonnant l’appétit. Les fleurs de pas-d’âne « meowikkot » deviennent aussi un ingrédient important qui permet de ressentir le printemps. On les couvre avec la pâte de farine puis les fait frire. Il s’agit d’une plante qui fleurit au début du printemps et qui contient beaucoup de substances nutritives. En une bouchée, on peut apprécier leur fraîcheur d’abord, puis leur douceur.





Déplaçons-nous à Baekryunsa, un temple situé à Gangjin dans la province de Jeolla du Sud. Dans le champ de thé vert du temple reconnu traditionnellement pour ses thés sauvages, les moines sont en train de cueillir les jeunes pousses de thé vert. Avec cette plante qui contribue à renforcer la concentration et à donner un cœur paisible et tranquille, ils préparent divers plats. Tout d’abord, les feuilles infusées pour préparer le thé ne sont pas jetées mais ramassées et réutilisées pour divers petits plats. Le « nokchaboggeum » en est un exemple. On les fait sauter dans l’huile puis les assaisonne avec la sauce soja à base de laminaire et de champignon « pyogo » et de malt. Bien croquant et parfumé, ce mets est un plat d’accompagnement du riz cuit à la vapeur ou de la soupe de riz. Il y a aussi le « dubujang ». En effet, en vue de consommer longtemps la gélatine de soja, on l’écrase puis le fait sauter pour dégager l’eau. On le rafraîchit puis le couvre avec un carré de tissu avant de le mettre dans une jarre de pâte de soja fermenté pour le conserver durant environ trois mois. Le tofu absorbé de parfum de doenjang devient bien succulent et ferme sous la dent.



Si vous souhaitez découvrir davantage la culture et la cuisine de la religion bouddhiste, nous vous proposons de participer aux différents programmes de « Temple stay » organisés par les temples.