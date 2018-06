Aimez-vous les crabes ?

En cette période de l’année au pays du Matin clair, les crabes sont des ingrédients saisonniers particulièrement délicieux. Contrairement à la carapace dure, la chair farcie est bien douce et fondante. Cette semaine, « Saveur du terroir » vous invitera à découvrir davantage ces crustacés décapodes.







En cette période de l’année au port de Seomang, sur l’île de Jindo dans la province de Jeolla du Sud, on se rend compte tout de suite qu’il s’agit bien de la pleine saison des crabes. Les bateaux qui sont déployés durant toute la nuit éclairent la mer ténébreuse. Les crabes printaniers sont tellement recherchés aux quatre coins du pays que les pêcheurs n’ont pas le temps de traîner. Les crabes femelles sont les plus prisées. Pourquoi ? Remplis d’œufs et farcis de chair juste avant la période de ponte, ils sont particulièrement délicieux, donc de meilleure qualité.

En vue d’apprécier la saveur originale de ces crabes, on avait l’habitude de les saumurer. On ouvre la carapace puis la remplit avec du sel, avec de la pâte de soja fermenté, ou avec de la sauce soja. Seulement quelques jours suffisent pour la fermentation légère des crabes qui deviennent de vrais « voleurs de riz ».



Dans cette île qui fournit plus de 30 % de la totalité des crabes consommés dans le pays, le fameux bibimbap contient également cette spécialité régionale. Pour préparer le « kkotgaesal bibimbap », on commence par laisser fermenter les crabes une journée en les trempant dans des glaçons. Cette étape importante permet de garder la fraîcheur de la chair et de la dégager facilement de la carapace. Dans un bol, on met du riz cuit à la vapeur puis l’agrémente avec divers légumes et herbes de saison et de la chair de crabe. On assaisonne le tout avec la sauce à base de pâte de piment rouge. Ce plat multicolore est appétissant à voir et délicieux à déguster. Quant à la galette « tongkkotgaejeon », il s’agissait traditionnellement d’un plat qui était toujours présent lors des fêtes et des anniversaires. La particularité c’est que l’on n’utilise pas seulement la chair mais le crabe tout entier. La carapace permet de souligner la saveur et nous apporte des éléments nutritifs. On broie le crustacé et divers légumes dans un mixeur puis le fait griller pour obtenir la galette. Ce menu est apprécié aussi bien par les adultes que par les enfants.







Comme vous venez de le remarquer, si les « kkotgae » sont abondants sur la côte ouest du pays, ce sont les « honggae » ou les crabes rouges qui remplissent la mer de l’Est en cette période de l’année.

A Sokcho, dans la province de Gangwon située sur la côte est du pays, dès l’aube, le célèbre port de Dongmyeong grouille de pêcheurs de crabes rouges. Les crabes vivants bien farcis sont très prisés ces jours-ci car malgré leur prix relativement bas par rapport aux grands crabes, ils sont bien savoureux.

Selon les habitants, la meilleure manière d’apprécier les honggaes serait avant tout de les consommer en les cuisant à la vapeur lorsqu’ils sont toujours vivants. En vue de déguster également les viscères, il faut les étaler avec leur ventre vers le haut. Vu qu’ils vivent dans la mer profonde, ils sont relativement plus salés, sucrés et graisseux par rapport aux autres crabes. Il y a aussi le ragoût « honggaetang ». On coupe en quelques morceaux le crabe rouge que l’on fait cuire, avant d’y ajouter une cuillerée de pâte de soja fermenté. Ensuite on y trempe des morceaux de navet et de chou puis assaisonne avec de la sauce soja et du piment rouge. Il s’agit d’un plat qui aide à se débarrasser rapidement de la gueule de bois le lendemain d’une soirée arrosée.



Si vous avez l’occasion de visiter le pays du Matin clair au printemps, nous vous proposons de déguster les différents plats de crabes.