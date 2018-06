La cuisine coréenne est constituée d’un bol de riz cuit à la vapeur, d’une soupe et de plusieurs petits plats d’accompagnement appelés « banchan ». Nous partons cette semaine et la semaine prochaine à Cheongju, une ville gastronomique qui attire les gourmands et les gourmets des quatre coins du pays avec ses plats d’accompagnement traditionnels.







Afin d’accéder à la ville de Cheongju depuis l’est, il faut passer par le fameux col Pibanryeong qui se démarque par ses neuf passages ondulants situés à 360 m d’altitude. De l’autre côté se trouve un petit village baptisé Gyesan-ri. S’il s’agit d’un quartier rural ordinaire, dans le passé, il s’agissait d’un grand marché rempli de petits bars et auberges. On y trouvait même des écuries et des abattoirs. Cependant, aujourd’hui, seul son nom « Malmijangteo » nous rappelle son existence importante dans l’ancien temps.

Au printemps et au début de l’été, les villageois de Malmijangteo trouvent de bons ingrédients dans leurs champs, parmi lesquels les ciboulettes et les jeunes ails. Avec les ciboulettes saisonnières, on prépare le « jjokpa jjanji », une sorte de kimchi, en les assaisonnant avec du jus de saumure d’anchois, de la poudre de piment rouge, du jus de prune et des graines de sésame. Quant aux jeunes ails, on les mélange avec des condiments dont le jus de saumure de « kkanari », une sorte de lançon, du vinaigre, de la sauce soja et de l’extrait concentré de prune pour préparer le « putmaneul jangajji ».



Les habitants nous proposent un délice qui forme un mariage gustatif parfait avec ces petits plats : le « jangteoguksu ». Il s’agit d’un plat qui leur rappelle le marché ou « jangteo » qui s’y trouvait il y a 50 ans. La particularité de ces nouilles, c’est que l’on prépare la pâte en mélangeant la farine et la poudre de soja. Ensuite on les étale finement avec un rouleau en bois. Dans un bouillon légèrement infusé d’anchois séchés et de laminaires, on trempe des nouilles. Agrémenté simplement d’ails et de ciboulettes, cela devient un plat bien savoureux en tant que tel. Cependant, si on l’accompagne de petits plats, dont le « putmaneul jangajji » et le « jjokpa jjanji », on pourra découvrir une autre saveur accentuée d’un goût pimenté. Il s’agissait d’un menu que l’on devait absolument déguster lorsqu’on faisait des courses dans le marché.







Au village Naesu-eup à Cheongwon dans la ville de Cheongju, il y a une belle maison traditionnelle qui attire l’attention des passants. Elle appartient à la branche héritière de la famille Ryu d’origine Munhwa.

Dans la cour, il y a environ 300 jarres remplies de différents sauces ou aliments fermentés. Vu la distance éloignée de la mer, le sel y était considéré comme un ingrédient précieux, donc on utilisait la sauce soja à la place pour assaisonner des plats d’accompagnement. C’est ainsi que la sauce soja de semence léguée de génération en génération depuis très longtemps constitue un des éléments déterminants dans leur cuisine.

A titre d’exemple, lorsqu’on prépare le « geotjeori », le kimchi frais fait du premier chou de l’année au printemps, on utilise du jus de prune fait maison, de la poudre de piment rouge et du vinaigre avant d’ajouter la sauce soja pour l’assaisonnement. La saveur aigre douce permet de retrouver l’appétit. Quant aux herbes sauvages « meowinamul » et « mindeullae » mélangées simplement à la sauce soja, elles deviennent aussi de délicieux plats d’accompagnement frais. L’astuce de la saveur particulièrement succulente de « dambukjang kimchijjim », l’étouffée de côte de porc et de kimchi vieilli assaisonnée de « cheonggukjang », une sorte de pâte de soja fermenté, est également la sauce soja. Formant un mariage gustatif avec le cheonggukjang, elle permet de rendre la viande plus savoureuse.



Notre voyage culinaire à la découverte des banchan de Cheongju se poursuit la semaine prochaine.