Quel est votre plat ou banchan préféré dans la cuisine coréenne ? Il existe bien sûr des plats qui ne sont jamais absents sur la table, comme le kimchi, le chou pimenté et fermenté, mais il y a aussi des petits plats qui varient selon la saison ou la région. Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » retourne dans la ville de Cheongju dans la province de Chungcheong du Nord afin de découvrir divers banchan de la région.







Situé dans la région sans littoral, Cheongju est reconnu comme une ville de « yangban ». On peut ainsi y découvrir la cuisine de cette classe sociale dominante de la dynastie de Joseon.

Alors quels auraient été les banchan présentés sur la table des habitants de Cheongju il y a plus d’une centaine d’années ? Un livre de recettes pourrait peut-être nous donner quelques idées. En effet, dans le « Banchan deungsok » rédigé en 1913, une belle-fille de la famille Kang originaire de Jinju présente des recettes de 46 différents plats dont le kimchi, le « jjanji », les gâteaux et les biscuits traditionnels ainsi que la pâte de riz « tteok ». Voici quelques exemples. Le plat le plus représentatif est le « oeyikimchi », ou kimchi de concombre. On fait saumurer les concombres dont l’intérieur est vide et les tiges de jeune navet « yeolmu », puis les assaisonne avec le vinaigre et l’ombrine hachée saumurée et fermentée. Contrairement au kimchi ordinaire pimenté, il s’agit d’un kimchi d’une saveur aigre et douce qui est particulièrement apprécié en été vu sa fraîcheur.



Quels autres plats sont mentionnés dans le Banchan deungsok ? Tout d’abord le « hwabyeong » : on prépare d’abord le « injeolmi », un gâteau fait d’un mélange de farine de riz gluant, que l’on coupe en petits morceaux. On les agrémente avec le blanc et le jaune d’œuf cuits et coupés de manière très fine et le piment rouge avant d’y déposer une pincée de poudre de soja. Comme vous pouvez imaginer, il s’agit d’un plat qui attire l’attention d’abord par sa belle apparence puis par sa saveur bien succulente. Le plat le plus original dans le livre est le « bukeojjanji ». On coupe en petits morceaux le merlan séché avant de les laisser saumurer. Ensuite on les trempe dans le miel pour les rendre bien sucrés. On les étale dans une petite jarre, y verse de la sauce soja et les laisser fermenter. Etant donné que la ville était éloignée de la côte, il s’agissait d’une manière sage des ancêtres de consommer longtemps les poissons et les fruits de mer.







Déplaçons-nous à Beolnat maeul.

Situé à un endroit très isolé dans les zones montagneuses, les villageois ne se rendaient même pas compte de la guerre de Corée au début des années 1950. Ici, trois femmes âgées qui sont toujours ensemble nous accueillent avec divers plats locaux. Parmi lesquels, le « saenggosari jogijjim », l’étouffée pimentée d’ombrine et de « gosari », une fougère arborescente. Selon les habitants, l’aliment de montagne et celui de la mer cuits ensemble forment un mariage gustatif parfait. Il y a aussi le « daechugom ». On fait cuire les jujubes avant de les faire passer dans un filtre. On fait cuire longtemps le liquide ainsi obtenu. On peut le manger en tant que tel comme boisson, mais en y ajoutant du millet glutineux, on peut préparer un délice qui redonne de l’appétit. Traditionnellement, ce plat était considéré comme un remède de bonne femme qui permettait de se débarrasser rapidement de la fatigue.



Est-ce que vous avez aimé notre voyage culinaire dans la ville de Cheongju ? Nous vous proposons de visiter cette belle ville afin d’apprécier son magnifique paysage et de déguster ses spécialités.