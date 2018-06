Avez-vous entendu parler de Yi Sun-sin ? C’est un personnage important de l’histoire du pays du Matin clair. Cet amiral a sauvé deux fois son pays au cours de la guerre Imjin provoquée par les invasions japonaises de la Corée entre 1592 et 1598. Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » part à la découverte des plats qu’il aurait consommés dans les différents champs de bataille reliant la ville de Tongyeong et de Jinju.







Qu’est-ce que l’admiral Yi et ses forces navales ont bien pu manger pour reprendre des forces durant la fameuse guerre Imjin ? En effet, à cette époque, la marine nationale n’était par ravitaillée en vivres par l’Etat mais devait s’approvisionner elle-même. C’est ainsi que Yi a du beaucoup se creuser la tête afin de trouver de quoi nourrir ses soldats. Même dans son journal intime Nanjung Ilgi, inscrit au registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO, il a décrit non seulement sa vie tourmentée mais également divers ingrédients saisonniers.

Au printemps, quand il n’y avait pas de riz ou de céréales sur la terre encore très gelée, il s’agissait de se nourrir de mulet appelé « sungeo » qui était considéré comme un invité précieux de la mer. Comme décrit dans le journal, on aurait même pêché environ 2 000 mulets durant la guerre Imjin pour nourrir les militaires. Ce poisson surnommé « borisungeo » car il devient le plus délicieux au printemps quand l’orge pousse, est bien sûr consommé cru comme d’autres poissons maritimes. Cependant la grillade de ces poissons assaisonnés simplement avec du gros sel serait la recette la plus appréciée. D’ailleurs, vu sa haute teneur en protéines, vitamines A et B, calcium et phosphate, il s’agissait d’un plat fortifiant qui permettait aux soldats de reprendre des forces.







Le Samdosuguntongjeyeong, situé à Tongyeong, était le quartier général de la Marine qui dirigeait les forces navales des trois provinces Jeolla, Gyeongsang et Chungcheong. Etant donné que les forces et les fonctionnaires de haut rang des différentes régions s’y rassemblaient souvent, la ville de Tongyeong a créé une culture culinaire reflétant les particularités des trois différentes provinces.

Parmi diverses spécialités locales, il y a le « Tongyeong neomul bibimbap ». Ce plat qui demande beaucoup de soins était traditionnellement un menu d’anniversaire ou de fête. On cueille une dizaine d’herbes maritimes et sauvages dont les algues, les fougères arborescentes et le navet, les lave, les fait sauter puis les assaisonne avec le « eoganjang », la sauce soja à base d’anchois fermentée durant longtemps, avant de les étaler l’une à côté de l’autre sur un peu de riz cuit à la vapeur.



Contrairement au bibimbap ordinaire que l’on assaisonne de manière aigre et douce avec la pâte de piment rouge et de l’huile de sésame, celui-ci est accompagné d’une soupe. On fait sauter la chair de crevette et de coquillage hachée, y verse de l’eau utilisée pour laver le riz, puis y ajoute de la gélatine de soja « dubu » coupée en petits morceaux. Ici, les habitants versent carrément la soupe dans le bibimbap afin d’apprécier l’harmonie de la saveur des différents ingrédients. En tant que plat d’accompagnement, on prépare le « haesamcho ». On fait bouillir d’abord de l’eau et de la sauce soja « eoganjang », puis y fait sauter la viande de bœuf. Juste avant d’éteindre le feu, on fait sauter du concombre de mer coupé en tranches fines. Ce plat constitué des délices de la terre et de la mer était un menu précieux de la table des familles royales dans les anciens temps.



Notre voyage à la recherche des plats de l’amiral Yi Sun-sin se poursuit la semaine prochaine !