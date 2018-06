Yi Sun-sin est considéré comme un héros national au pays du Matin clair. Il a sauvé son pays face à une série d’invasions japonaises durant la dynastie de Joseon. Le fameux bateau-tortue « geobukseon » et les tactiques de l’amiral Yi constituent aujourd’hui encore des thèmes de recherche académique dans le monde entier.



Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » va suivre les traces de ce grand personnage de l’histoire de Corée.







Si on regarde le journal intime Nanjung Ilgi de Yi Sun-sin, on peut constater qu’il a observé beaucoup de rites, même durant la guerre. En effet, il voulait rendre culte aux ancêtres et aux différents dieux afin de solliciter la sécurité et la santé de ces soldats, par exemple. Ce qui signifie qu’il faisait également préparer divers plats pour les mettre sur la table de culte. Parmi les différents menus, il y avait plusieurs desserts à base de miel, appétissants à la fois à voir et à déguster.



Afin de les découvrir, nous partons cette semaine à Jinju. Cette ville située dans la province de Gyeongsang du Sud est traditionnellement reconnue pour son miel de qualité lié à ses belles fleurs de toutes sortes. Mme Seo profite justement de cet ingrédient précieux pour faire des « hangwa », des gâteaux ou des biscuits traditionnels du pays du Matin clair. Avant tout, elle commence par un travail épuisant : pétrir la pâte de riz gluant avec un bâton en bois. Une fois que la pâte est prête, on la coupe en morceaux de la taille de l’articulation d’un doigt, puis les enroule doucement pour rendre la pâte molle. Lorsque ce travail humain est terminé, c’est à la nature de prendre le relais. On fait sécher les morceaux ainsi préparés sous le soleil. Si les conditions climatiques sont au rendez-vous, une journée suffit pour cette étape de séchage.



Ces pâtes séchées, on les fait sauter une première fois dans de l’huile à basse température afin que celle-ci soit bien infusée dans les pâtes. Ensuite, on les trempe dans de l’huile à température de plus de 170 °C. Comme si les fleurs fleurissaient, les pâtes gonflent en un clin d’œil. Les « yugwa » ainsi prêts, on les trempe dans la sauce douce à base de miel et de « jocheong », un sirop traditionnel fait de céréales, puis y verse du riz soufflé. Il y a aussi le « yakgwa » de Tongyeong. On fait sauter le riz jusqu’à ce qu’il devient jaunâtre, le broie dans le mixeur, puis pétrit le riz en poudre en y ajoutant de l’eau et du jus de gingembre. On donne une forme ronde à la pâte en utilisant un moule, puis fait sauter les gâteaux ainsi obtenus dans de l’huile, avant de les tremper dans la sauce à base de miel. Juste avant de servir, on n’oublie pas d’y joncher légèrement la poudre de pignons.



Ce serait peut-être grâce à l’effort et au temps qu’on y accorde que ce dessert précieux prend une place importante sur la table offerte aux ancêtres.







Wongyemaeul est un village à Jinju très significatif pour l’amiral Yi. En effet, en juillet 1597, il y est resté environ 10 jours pour réfléchir aux moyens de combattre les ennemis japonais. Et justement, les descendants de Sohn Gyeong-rye qui avait accueilli l’amiral durant son séjour dans ce village y ont vécu jusqu’à aujourd’hui et préservent des plats que l’on prenait à l’époque. Parmi lesquels, le « yeonpoguk », une soupe limpide à base de tofu, la gélatine de soja, broyé dans une meule, et le « gamjaboribap », du riz, de l’orge et de la pomme de terre cuits à la vapeur, sont également évoqués dans le journal de Yi. Il s’agissait de plats sobres mais préparés avec beaucoup de soins.



Si vous voyagez au pays du Matin clair, nous vous proposons de visiter Tongyeong, la ville maritime où vous pourrez non seulement découvrir beaucoup de traces de l’Amiral coréen mais également admirer de beaux paysages magnifiques et déguster de bons plats.