Pour la plupart des sud-Coréens, la ville de Chuncheon a une signification particulière. Depuis longtemps, cette ville située dans la province de Gangwon, à environ une heure en train vers l’est depuis la capitale, était une des destinations les plus recherchées pour l’excursion des jeunes. Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous fera découvrir les différents plats que l’on peut déguster sur le chemin vers cette belle région.







Sur la ligne ITX-Chuncheon reliant la partie est de Séoul et la ville de Chuncheon, il y a une station à laquelle on doit absolument descendre : Gangchon. En effet, avec la disparition de la voie ferrée de la ligne Gyeongchun, la gare qui grouillait de monde dans le passé reste désormais isolée. Cependant, le célèbre pont « chulleongdari » qui était le symbole de la gare depuis sa construction au début des années 1970 a été restauré. Ainsi, ce monument représentatif accueille aujourd’hui encore les visiteurs et leur permet de se rappeler de leurs souvenirs de jeunesse.



Dans les années 1970 et 1980, cette ville était tellement convoitée que mêmes les petits villages isolés étaient occupés par les jeunes le week-end. Parmi eux, nous allons visiter Malgolmaeul.



Situé en pleine montagne, ce petit quartier est préservé actuellement par un petit nombre de personnes âgées qui soulignent qu’elles vivent de manière tout à fait naturelle. Malgré le développement des transports et la possibilité de s’approvisionner en produits alimentaires instantanés, les habitants d’ici essaient de profiter au maximum de ce que la nature leur fournit. A titre d’exemple, le maranta appelé « chik » en coréen et que l’on trouve facilement dans la forêt alentour, devient un ingrédient important de la cuisine locale.



Tout d’abord, on fait sécher le rhizome que l’on ajoute dans l’eau bouillante pour la boire comme du thé. Si on fait filtrer le rhizome cuit à la vapeur dans de l’eau, on obtient de la fécule que l’on mélange avec de la farine et de l’eau pour préparer la pâte. Pour en faire des nouilles, on utilise une machine traditionnelle. On assaisonne les nouilles ainsi obtenues, bien fermes sous la dent, avec la sauce légèrement pimentée à base de sauce soja et de poudre de piment rouge. Ce « chikmakguksu » est un plat bien succulent que les habitants aiment particulièrement. Il y a aussi le « dotorijieomtteok ». On fait cuire à la vapeur les petites boulettes faites de poudre de gland de chêne et de haricot rouge. L’un qui est amer et l’autre doux forment un mariage gustatif parfait. Ce délice était un encas qui permettait d’assouvir sa faim lorsqu’on allait arracher des herbes sauvages dans les anciens temps.



Ce n’est pas tout. Dans les cours d’eau qui traversent le village, on pêche des poissons avec lesquels on va préparer le ragoût « maeuntang ». Dans de l’eau bouillante, on commence par faire tremper de la pâte de piment rouge. Ensuite on y ajoute du « siraegi », des feuilles de navet séché assaisonnées de pâte de soja fermenté, avant d’y mettre du navet coupé en petits morceaux. Pour rendre le plat plus délicieux, on nous conseille de couvrir les poissons avec de la farine, ce qui permet de dégager l’odeur particulière des poissons et de rendre le bouillon plus profond. Ce n’est pas encore terminé. On y ajoute du « sujebi », de la pâte de farine et de chik, déchirée à la main. Juste avant de servir, on trempe des herbes parfumées dont le « minari », le persil japonais, la ciboule et la feuille de sésame. Il s’agit d’un plat fortifiant que l’on prépare dans une grande marmite lors des occasions particulières.



Notre voyage culinaire sur le chemin de Chuncheon se poursuit la semaine prochaine.