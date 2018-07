Si vous demandez aux Coréens la destination qui leur rappelle leur jeunesse, beaucoup répondront Chuncheon. Cette ville située dans la province de Gangwon, non loin de la capitale Séoul, grouillait autrefois de jeunes qui s’y rassemblaient pour passer le week-end. Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » y retourne afin de découvrir divers délices.







Actuellement, divers moyens de transport permettent de relier rapidement Séoul à Chuncheon. Il y a un chemin de fer et une autoroute. Cependant, pour le couple de M. Kim, le meilleur itinéraire serait la route nationale Gyeongchun qui semble oubliée de beaucoup de gens aujourd’hui.

En effet, en roulant le long du fleuve Bukhan, il pouvait profiter au maximum de la nature alentour qui lui permettait de découvrir un paysage différent selon les saisons. Il s’arrêtait n’importe où pour y passer des heures et des heures. A l’heure du repas, il allait chercher des ingrédients dans la nature afin de préparer des plats frais sur place. A titre d’exemple, au printemps et en été, il y a des herbes sauvages qui poussent partout. Avec le « godeulbbaegi » et le « dallae », on prépare un plat d’accompagnement en les assaisonnant de manière aigre et douce à base de pâte de piment rouge et d’huile de sésame. Avec d’autres herbes sauvages saisonnières, il prépare aussi le « bibimbap » en les mélangeant à un bol de riz cuit à la vapeur. En partageant ce plat sobre mais bien délicieux en appréciant le magnifique paysage montagneux, le vieux couple Kim se souvient des anciens temps.







Sur le chemin vers la ville de Chuncheon, il y avait une petite gare baptisée Neungnae dans la ville de Namyangju. Malgré sa fermeture, cet endroit est toujours visité par beaucoup qui viennent y faire de la promenade ou du vélo. D’ailleurs, il y a un musée commémoratif de Jeong Yak-yong, le célèbre penseur coréen de l’époque de Joseon. Né ici, il y a passé son enfance puis les derniers moments de sa vie après avoir vécu 18 ans en exil à Gangjin dans la province de Jeolla du Sud. En plus de ses travaux d’écriture sur les théories des politiques gouvernementales et la philosophie de Silhak (l’apprentissage pratique), Dasan s’est également intéressé à la cuisine à base des ingrédients locaux. Ainsi aujourd’hui encore, les descendants de ce grand savant préservent et développent ses recettes en se référant aux archives.



Il y a d’abord le « bungeotang », le ragoût de carassin. Pour rendre la chair du poisson plus ferme sous la dent, on le fait fermenter environ deux jours en le trempant dans de l’alcool « cheongju » avant de le cuire à la vapeur. Ensuite on prend simplement de la chair du poisson d’eau douce que l’on mélange avec divers légumes et des champignons hachés afin d’en faire des petites boulettes. On les trempe dans le bouillon bien limpide préparé à base de merlan séché et divers légumes dont la courgette, le champignon et la carotte.

La particularité de la cuisine de la famille de Dasan est la sobriété des ingrédients. Mêmes les restes des ingrédients utilisés servent à préparer des mets. A titre d’exemple, on sèche les feuilles de thé vert utilisées pour infuser puis les conserve avec soin afin de les ajouter lorsqu’on cuit à la vapeur le gâteau de riz. Jung a souligné l’importance de réfléchir aux plus démunis même lorsque l’on prépare à manger. Ainsi au lieu de consommer la viande qui coûtait relativement chère, ses descendants ont développé des raviolis de légumes à la place des raviolis qui sont en général farcis principalement de viande.



Si vous avez l’occasion de venir au pays du Matin clair et que vous souhaitez découvrir la belle nature non loin de la capitale, nous vous proposons de vous rendre à Chuncheon. Vous verrez, votre voyage sera plus que satisfaisant.