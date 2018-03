Certaines vedettes sont déjà très riches malgré leur jeune âge

La plupart des groupes d’idoles ne sont actifs que dans leur jeunesse, avant la trentaine. Certains membres sont devenus très riches alors qu’ils n’avaient pas vingt ans, à un âge où la plupart des adolescents reçoivent leur argent de poche. En effet, grâce à leur grande popularité, ces jeunes stars sont les plus demandées sur la scène musicale, dans le monde de la publicité, voire sur le petit et le grand écran. D’où une fortune qui leur permet d’avoir de quoi vivre pour le restant de leur vie.



Quelques vedettes féminines en constituent de bons exemples. Tout d’abord, BoA qui a débuté en 2000, à l’âge de 13 ans seulement. En faisant la navette entre la Corée du Sud et le Japon, elle a connu une série de grands succès pour obtenir le surnom d’« étoile de l’Asie ». Et elle est probablement douée pour faire de la gestion de portefeuille. Elle a vu le prix d’un immeuble qu’elle avait acheté en 2006 tripler en douze ans.



Parmi les chanteuses solo, on ne peut pas oublier IU qui a débuté à 16 ans. Chacun de ses albums ou singles a fait un tabac. Grâce à ce triomphe, elle est passée dans une quarantaine de spots publicitaires entre ses débuts en 2008 et 2017. De plus, en tant qu’auteure-compositrice, elle gagne pas mal d’argent à partir de ses droits d’auteur, aussi.



On ne peut pas s’empêcher de parler de quelques membres de girls bands : Yoon-A et Seo-hyun de Girls’ Generation qui ont débuté en 2007 et Kang Ji-young et Koo Ha-ra de Kara, qui sont apparues l’année suivante. Ce n’est pas tout. Leurs cadettes, Suzy de Miss A et Hye-ri de Girl’s Days se sont glissées dans leur sillage. Ayant débuté en 2010, ces deux dernières ont connu autant de succès que Yoon-A comme actrices, aussi.