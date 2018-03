BTS, un boys band sans rival en termes de reconnaissance

L’institut de recherche de la réputation des marques de Corée a effectué une analyse très intéressante, du 9 janvier au 10 février. Pour cela, l’institut considère les chanteurs et groupes comme des marques susceptibles d’être consommées. Il ressort de cette analyse que parmi les boys band, BTS a occupé le 1er rang. Et derrière ce groupe se trouvent Wanna One et iKON, respectivement au deuxième et au troisième rang.



Alors, plus précisément, comment analyser leur réputation? Quatre indices sont pris en compte : la participation, la communication, les communautés sur Internet et les médias. On peut ainsi connaître l’évaluation bonne ou mauvaise de tel ou tel artiste ou groupe, l’attention que leur porte les médias et le grand public ainsi que la densité de leur communication. Le classement final est rédigé à partir de l’indice de réputation qui englobe tous ces résultats. Et l’indice de réputation de BTS a augmenté de 15,4 % par rapport au mois précédent.



Ayant débuté en 2013, BTS a grandi d’une manière spectaculaire en 2016 et son triomphe a continué l’année dernière avec « A Supplementary Story of Wings : You Never Walk Alone », son album spécial paru en février 2017. Ainsi, cette série de disques « Wings » a été vendue à 1,5 million d’exemplaires au total. Le groupe a d’ailleurs occupé le sommet de l’« Oricon Chart » avec son premier single au Japon. Et il a réussi à séduire les amateurs de k-pop du monde entier à travers sa tournée qui s’est déroulée à partir du mois de mars en Amérique, en Asie du Sud-est et en Océanie. Ce n’est pas tout ! BTS est devenu le premier groupe sud-coréen à se voir décerner le prix du « Top Social Artist » dans le cadre des Billboard Music Awards, lors de la cérémonie de remise tenue à Las Vegas, le 21 mai.



Par ailleurs, d’après l’analyse, les expressions liées à la marque de BTS sont « aimer », « continuer » et « être heureux ». Et les mots-clés relatifs sont « golden disc », « billboard » et « grand prix ».