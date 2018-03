Hong Jin-young fait fureur avec son nouveau morceau « Goodbye »

La chanteuse de trot Hong Jin-young fait fureur en ce moment avec son nouveau single intitulé « Goodbye ».

Dès sa sortie le 8 février, il est arrivé en 36e position du MelOn Chart, un classement musical. Et quelques heures plus tard, il est monté au 25e rang et a même atteint la 10e place du classement de Soribada et la 15e de celui de Bugs Music. Il est très rare de voir une chanson du genre trot se hisser dans les classements musicaux en ligne dès sa sortie. Ce résultat est d’autant plus surprenant que le trot est un genre typiquement coréen, apprécié surtout des plus anciens.



Le tube a été composé par Jo Young-soo et écrit par Kim Ina. La collaboration entre ces deux véritables faiseurs de succès a fait l’objet d’une forte attention du public. En effet, c’est la première fois pour eux qu’ils donnent naissance à une chanson de ce genre. Elle se caractérise par des mélodies très gaies et un refrain très accrocheur. A cela s’ajoute le dynamisme de Hong Jin-young.