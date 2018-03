Seung-ri fera ses débuts comme acteur sur le grand écran chinois

Seung-ri, un membre de Big Bang, s’est lancé un nouveau défi. Il s’est récemment renouvelé comme acteur dans un film romantique chinois. Intitulé « Love Only », ce long-métrage parle des amitiés et des amours de jeunesse. Il sortira d’abord le 2 mars en Chine et ensuite dans d’autres pays asiatiques dont Taïwan, Singapour et le Vietnam.



Seung-ri y incarne un jeune cadre d’une grande entreprise qui a grandi en Europe et qui fait tout pour son amour. Et Guo Biting, une actrice taïwanaise, jouera le premier rôle féminin dans ce film. En ce moment, Seung-ri s’attèle à sa promotion à l’approche du jour J.