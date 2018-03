Sulli fait la couverture du magazine de mode « Cosmopolitan »

Sulli, une membre du girls band f(X), s’est récemment fait photographier pour « Cosmopolitan », un magazine de mode. Ainsi, cette jeune vedette à la beauté sublime fait la couverture du numéro de mars qui vient de sortir. Dans ce magazine, il y a un recueil de ses photos prises dans une atmosphère très gaie. Habillée en robe transparente ou plus romantique, elle a posé comme une enfant espiègle et avec un sourire radieux.



En plus de son recueil de photos, on peut trouver dans le magazine un entretien avec cette artiste pétillante d’esprit. D’après elle, elle s’adonne à divers loisirs durant cette période de pause, alors que d’habitude, elle adore rester chez elle en se laissant aller dans ses pensées. Elle avoue avoir envie de bouger ces jours-ci. C’est pour cela qu’elle a commencé à apprendre à danser.



Née en 1994, Sulli a fait ses débuts d’abord comme actrice en 2005 et ensuite comme chateuse en 2009 au sein du groupe f(X). Par ailleurs, elle fait souvent l’objet d’une forte attention du public ou d’une vive polémique, chaque fois qu’elle met en ligne sur ses pages de réseaux sociaux des photos d’elle souvent considérée comme osées, voire exhibitionnistes. Elle n’a pourtant jamais perdu de sa grandeur malgré les critiques du public. Lors de son interview avec Cosmopolitan, elle a souhaité que son nom soit toujours associé à une expression : « pleine de dignité ».