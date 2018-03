Pourquoi Psy n’est-il pas apparu lors de la cérémonie de clôture des JO de PyeongChang ?

La cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver 2018 s’est tenue à 20 heures le 25 février au Stade olympique de PyeongChang. Composée en gros de quatre volets, elle a rassemblé beaucoup d’artistes, y compris quelques stars de k-pop. En particulier, C.L., une ancienne membre de 2NE1, et EXO, un boys band s’y sont produits.



Or, Psy, un chanteur sud-coréen mondialement réputé, n’est pas apparu ce soir-là, contrairement aux attentes de beaucoup. En effet, il est devenu très célèbre depuis le triomphe de son « Gangnam Style » paru en 2012. Grâce à ce mégahit, il a même occupé la deuxième place dans le classement Billboard. Et il détient même un record incroyable, en devenant le premier chanteur asiatique à avoir vu ses derniers singles entrer dans le classement « Billboard Hot 100 » pour la quatrième fois consécutive !



Alors, pourquoi était-il absent lors de l’événement final des JO ? D’après Song Seung-hwan, le directeur exécutif des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques, il a refusé de s’y produire alors que l’on le lui avait demandé. De fait, il l’avait fait lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux asiatiques d’Incheon en 2014. C’est après son apparition à Incheon qu’il avait été vivement critiqué par des mécontents. C’est la raison pour laquelle il a dit non pour chanter à nouveau « Gangnam Style » cette fois-ci.



Cependant, Psy a tout de même accepté de faire passer cette fameuse chanson lors de l’entrée des athlètes au stade de PyeongChang. Et pour cela, il l’avait arrangée lui-même. En tout cas, toujours selon le directeur Song, si les gens ont critiqué le chanteur l’autre fois parce qu’il est apparu lors d’un grand événement sportif, ils le font cette fois-ci pour la raison inverse.