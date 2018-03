Plusieurs groupes d’idoles sont de retour en mars !

C’était une saison creuse dans le milieu musical, durant les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, qui ont eu lieu du 9 au 25 février. En effet, l’attention de tous était rivée sur ce grand événement sportif et les émissions musicales dont « Music Bank » de la KBS ont été remplacées par la retransmission des matchs olympiques. C’est pour cette raison que beaucoup d’artistes et de groupes ont reporté leur come-back pour le mois de mars.



Ce mois-ci, on va assister à une féroce concurrence entre eux sur le marché musical. D’abord, les boys bands sont très nombreux à revenir sur scène : Wanna One, un groupe composé des 11 finalistes du télé-crochet « Produce 101 », Winner sous la tutelle de YG Entertainment, GOT7 lancé par JYP Entertainment, TVXQ et NCTU, deux célèbres groupes de SM Entertainment.



Pour l’instant, on n’a que des nouvelles de Mamamoo, parmi les girls bands. Ce quatuor féminin va faire son retour le 7 mars. Certains vont se lancer dans une carrière en solo. Jeong Il-hoon, un membre de BTOB va débuter en tant que soliste. On ne peut pas oublier Lee Ho-won un ancien membre d’Infinite qui retournera sur scène, fin mars, avec un nouvel album.