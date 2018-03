Teen Top partira en tournée européenne en avril

Teen Top, un boys band qui a débuté en 2010, entamera en avril sa tournée européenne. Plus précisément, sous le titre « Teen Top Europe Tour 2018 », il se produira du 18 au 22 avril dans quatre villes européennes dont Moscou, Berlin, Paris et Helsinki.



Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le groupe fait une tournée sur le vieux continent. En 2013, il s’est produit dans cinq villes européennes sous le titre « Teen Top Show : Live Tour in Europe ». Ce n’est pas tout ! Il a donné une série de concerts dans trois villes d’Europe dans le cadre de sa tournée mondiale « Teen Top 2014 World Tour HIGH KICK ». Et chaque fois, il n’a pas manqué de se produire dans la capitale française.



Par ailleurs, tout en préparant sa tournée, le groupe est en train de finaliser son nouvel album, afin de le sortir au cours du premier semestre de l’année.